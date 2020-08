약속 지키는 이재용… 삼성, '180조원 투자·4만명 고용' 달성 전망

국내 130조 투자 약속은 7조원 초과 달성할 듯

[아시아경제 이기민 기자] 삼성이 국내외에 3년간 총 180조원을 투자하겠다고 발표한 지 2년 만에 현재까지의 성과를 발표했다.

13일 삼성전자 뉴스룸에 따르면 삼성은 2018년~2019년 시설과 연구개발 등에 약 110조원을 투자한 데 이어 올해 추가 투자를 더 확대해 목표치에 차질 없이 도달할 전망이다.

특히 국내 투자 목표치인 130조원은 7조원을 초과 달성할 것으로 전망되고, 반도체 사업과 연구개발에 대한 투자가 예상치를 넘어설 것으로 추정된다.

신규 채용 규모도 작년 말 이미 3개년 목표치의 80%를 넘어섰기 때문에 올해 연말까지 4만명 채용 달성이 무난할 것으로 전망된다고 삼성은 설명했다.

앞서 삼성은 2018년 8월 8일 3년간 총 180조원을 신규 투자하고 그중 130조원은 국내에 투자한다고 발표했다. 이 기간동안 약 4만명을 신규 채용하고, 5년간 청년 취업준비생 1만명에게 소프트웨어 교육 기회를 제공하며 500개 스타트업 과제를 지원하기로 했다. 이재용 삼성전자 부회장은 지난 2월 "기업의 본분은 고용 창출과 혁신 투자로, 2년 전 약속을 꼭 지키겠다"고 밝히며 목표 달성을 재차 강조하기도 했다.

취업준비생을 대상으로 소프트웨어 교육을 하는 '삼성 청년소프트웨어 아카데미(SSAFY)'에는 현재까지 2250명이 선발됐다. 오는 수료생 1만명을 배출하기 위해 2024년까지 운영 비용으로 총 5000억원을 투입할 방침이다.

이 밖에 사내외 벤처 육성 프로그램을 통해 오는 2018년부터 올해까지 3년간 총 302개 과제를 지원했고 총 500억원 이상이 투입된다.

삼성은 정부가 중점 육성 산업으로 선정한 비메모리(시스템) 반도체, 바이오, 미래형 자동차 등에도 공격적인 투자에 나서고 있다.

먼저 지난해 4월 발표한 시스템 반도체 133조원 규모 투자 계획을 달성하기 위해 지난해부터 올 연말까지 약 26조원을 투자할 예정이다. 이미 올해 상반기 시스템LSI와 파운드리 사업의 매출이 총 8조1200억원을 기록하며 지난해 같은 기간 대비 20%가량 성장해 해당분야에서 가시적인 성과를 거두고 있다.

바이오에서는 삼성바이오로직스가 지난 11일 총 1조7400억원을 투입해 인천 송도에 세계 최대 규모 바이오 의약품 생산 공장을 건설하겠다는 계획을 발표했다. 이로써 삼성바이오로직스는 5조6000억원의 생산 유발 효과와 2만7000명의 고용 창출 효과를 거둘 것으로 삼성은 기대하고 있다.

자동차 분야에서도 반도체 기술의 초격차를 토대로 글로벌 업체들과 공조하며 경쟁력을 확보하고 있다. 최근에는 이 부회장이 정의선 현대차 수석부회장을 3개월 사이 2차례나 만나 협력 방안을 논의한 바 있다.

아울러 삼성은 이 부회장의 '동행' 비전 실천에도 노력을 기울이고 있다. 삼성은 지난 2015년 경북지역 중소기업을 대상으로 시작한 스마트공장 구축 지원 사업을 전국으로 확대하고 2018년부터는 지원 대상도 대폭 늘렸다.

2018~2019년 1070여개 사를 대상으로 스마트팩토리 지원 사업을 진행했으며 올해는 중소기업 사업의 내실화와 고도화를 집중적으로 추진하고 오는 2022년까지 1000억원을 투입해 총 2500개사를 지원한다는 계획이다.

삼성은 협력업체에 2018년부터 최저임금 인상분을 납품단가에 반영하는 방식으로 약 4500억원을 지원했다. 반도체 비전 2030과 연계해 국내 팹리스 업체에 지적재산권(IP) 제공, 기술 교육 등을 제공하고 있고, 2018년부터 매년 1000억원 규모로 산학협력 사업을 진행하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr