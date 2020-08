[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 12일 보성군 백남기 농민기념사업회 자원봉사자가 곡성군 수해 피해 현장에서 수재민을 비롯한 자원봉사자에게 대접할 우리 밀 국수를 만들고 있다.

보성군 백남기 농민기념사업회는 오는 13일에는 구례군 마산면을 찾아 밥차 봉사를 할 예정이다.

