"전라도 XX탕이네 ㅋㅋ" 일베, 호남 수해 '인면수심' 조롱

극우 커뮤니티 '일베' 전남 지역 수해 조롱

전문가 "차별·비하 정도 심각하면 처벌 가능해"

[아시아경제 한승곤 기자, 김슬기 인턴기자] "전라도 XX탕이네." "조상님들 싱글벙글."

극우 커뮤니티 일간베스트(일베) 회원들이 최근 집중 호우로 사람이 죽거나 피해 상황이 심각한 것을 두고 조롱하고 있어 사회적 공분이 일고 있다. 이들은 납골당 침수를 두고 '설렁탕' 등으로 빗대는 등 인면수심의 모습을 보였다.

지난 11일 광주지방경찰청 사이버수사대는 지난 7일과 8일 발생한 호남지역 호우 피해 현장에 대해 혐오성 게시글이 인터넷상에 게재돼 내사에 착수했다고 밝혔다.

경찰은 "지난 9일 일부 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 유포된 지역 혐오성 게시글과 관련해 내사에 착수했다"라며 "재난, 재해와 관련해 국민 정서에 반하는 호우 피해자 비방이나 조롱 글에 대해 위법성을 확인하는 등 신속한 수사를 통해 엄정하게 대응하겠다"고 말했다.

실제로 '일베'에는 광주·전남 지역에 발생한 호우 피해 현장을 비롯해 수해 피해자와 유가족을 조롱하는 글이 여럿 게재됐다. 호남 지역에 홍수 피해가 발생한 지난 7일 이후 '일베'에서 '전라도'를 검색한 결과 홍수 피해를 조롱하는 글은 약 300여 개가 검색됐다.

이들은 특히 광주 지역이 호우로 인해 침수된 것을 두고 '된장국','미숫가루','죽어서도 벌 받은 광주 XXX','XX국, XX탕' 등의 혐오 표현도 서슴지 않았다. 심지어 폭우로 희생된 8살 어린아이를 조롱의 대상으로 삼고 침수된 광주 납골당에 대해 "여름이라고 워터파크까지 보내준다","조상님들 싱글벙글" 등의 조롱을 해 공분을 샀다.

과거에도 이들은 지역 혐오, 고인 모욕 등으로 사회적 물의를 빚은 바 있다. 이에 이번 광주 수해 피해 조롱까지 더해져 일베를 향한 비난 여론이 연일 거세지고 있다.

지난 2015년에는 한 일베 회원이 세월호 참사 희생 학생들을 'XX'으로 비하해 모욕 혐의로 구속기소됐다. 피의자 김 모 씨는 "친구 먹었다" 등의 표현을 하며 고인이 된 세월호 참사 희생 학생들을 모욕했다. 이에 김 모 씨의 어머니가 유가족과 국민에게 공개 사과한 바 있다.

당시 사건 피의자의 어머니는 "유가족분들, 이 일로 상처가 더욱 깊어질 단원고 학생들 그리고 세월호 사고를 안타까운 마음으로 지켜보시는 수많은 국민 여러분께 진심으로 죄송하고 사죄드린다"라고 했다.

일베와 일베 회원들을 향한 비난 여론은 청와대 국민 청원으로까지 번졌다.

지난 10일 청와대 국민청원 게시판에는 '전남 담양 폭우에 희생된 8살 아이에 XXX라는 일베 유저의 엄벌을 요구한다'는 청원 글이 올라왔다.

청원인은 "호남의 폭우라는 자연 재난과 그로 인한 인명피해를 지역감정이라는 망국적인 식칼로 난도질하며 피해자들을 두 번 세 번 죽이는 인간 이하의 집단이 있다. 바로 일베다"라며 청원 게재 이유를 설명했다.

그는 "재난이 쓸고 간 자리엔 그 폭우로 인해 삶이 부서지고 사랑하는 가족까지 잃은 분도 생겨나고 있다"라며 "이번 폭우라는 재난에 지역감정 조장 글로 피해자들을 두 번 세 번 죽이는 일베 유저들을 대대적으로 수사해서 더 이상 대한민국에 지역감정 조장, 지역 비하가 발붙일 수 없도록 조치를 해주셨으면 한다"라고 토로했다. 해당 청원은 13일 현재 약 3만여 명이 동의했다.

일베에 대한 비판이 담긴 청원은 이번이 처음은 아니다. 지난 2018년 청와대 국민청원 게시판에는 '일베 사이트 폐쇄를 요청합니다'라는 제목의 청원이 게재돼 청원 동의자가 20만 명을 넘겼다.

해당 청원인은 "개인의 명예를 훼손하는 합성사진들을 게재하거나 성적 수치심을 유발하는 글과 사진을 연령대 상관없이 검색만으로도 쉽게 접속이 가능한 상태다"라며 일베 사이트의 폐쇄를 요구했다.

이들의 도 넘은 행위에 시민들은 사이트 폐쇄, 법적 처벌 등을 요구하고 있다. 특히 세월호 참사를 조롱한 한 일베 회원은 법원으로부터 실형 선고를 받기도 했다.

당시 청와대 법무비서관이었던 김형연 법제처장은 국민 청원 답변에서 "방송통신심의위원회(방심위)는 그동안 불법유해정보 신고 내용을 중심으로 일베에 게시글 삭제 등을 요구하기도 했다. 일베의 불법정보 게시글 비중이 사이트 폐쇄 기준에 이르렀는지 여부는 좀 더 신중하게 지켜봐야 할 것 같다"고 설명했다.

다만 김 법제처장은 "최근 5년간 차별이나 비하 내용으로 문제가 되어 심의 후 삭제 등 조치된 게시물 현황을 보면, 2013년 이후 제재 건수가 가장 많은 사이트가 일베다"라고 지적했다.

김 법제처장은 "2013년 이후 2016년에만 2위로 밀렸을 뿐 거의 해마다 1위 제재 대상이다. 방심위가 그동안 불법 유해정보 신고 내용을 중심으로 해서 일베에 게시글 삭제 등을 요구하기도 했다"고 설명했다.

그러면서 "(일베 회원이) 세월호 희생자들에 대한 험담 글을 올렸다가 처벌받은 사례가 있다. 대법원은 문제 글을 올린 일베 회원에 대해 '희생자 가족과 국민에게 치유할 수 없는 마음의 상처를 입혔다'라며 2015년 징역 1년의 실형 확정판결을 내린 바 있다"고 덧붙였다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr