민주당 광주시당, 광주지역 ‘특별재난지역’ 선포 요청

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 기록적인 폭우가 쏟아진 광주지역의 특별재난지역 선포와 완전한 피해복구를 위한 예산지원을 요청했다.

민주당 광주시당은 11일 “광주지역은 지난 7~8일 500mm가 넘는 집중호우가 쏟아져 도심 곳곳의 저지대가 침수되고 황룡강 일대가 범람하는 등 공공시설과 사유시설에서 1041건의 재산피해가 발생한 것으로 집계됐다”고 밝혔다.

이어 “그 이후에도 비가 계속되고 피해 상황도 계속 늘고 있어 더 많은 재산피해가 예상된다”면서 “문제는 올해 초부터 계속된 ‘코로나 19’ 상황과 맞물려 재해 복구를 위한 지방정부의 예산도 바닥을 보이는 등 현실적인 지원 대책 마련이 쉽지 않다는 점이다”고 말했다.

광주시당은 “재난관리기금 등 광주시의 관련 예산은 코로나19 대응으로 거의 소진돼 지난 10일 교부된 10억 원의 특별교부세로는 턱없이 부족한 상황으로 특별재난지역 지정으로 수해 복구를 위한 추가 국비지원이 이뤄져야 한다”고 정부에 요청했다.

그러면서 “앞으로 얼마나 더 많은 비가 내릴지 모르겠지만 이번 자연재난은 정부의 강력한 뒷받침과 함께 지방정부의 지원, 광주시민의 재난 극복의 단합된 힘이 합쳐진다면 얼마든지 극복 가능할 것이라 믿는다”고 덧붙였다.

