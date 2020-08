GS홈쇼핑, 소비자리더 장학생에 8천만원 장학금

[아시아경제 차민영 기자] GS홈쇼핑은 소비자 전문가를 양성하기 위해 ‘GS홈쇼핑 소비자리더 장학생’ 46명을 선발하고, 장학금 총 8000만원을 전달했다고 11일 밝혔다.

올해로 11년째인 GS홈쇼핑 소비자리더 장학금은 소비자 관련 학문의 발전 및 소비자 전문가 육성을 위해 GS홈쇼핑이 마련한 장학 프로그램이다. 전국 대학 소비자학 전공 대학생 및 대학원생 중 선발해 수여한다.

2009년부터 올해까지 약 30개 대학, 총 555명의 소비자학과 학생이 장학금을 지급받았다. 지난 11년 동안 지급한 누적장학금은 7억9000만원이다.

GS홈쇼핑 소비자리더 장학생은 학업 성적과 소비자 관련 활동 증명서, 아이디어 제안서 등을 종합 평가해 선발한다. 심사는 소비자학과 교수, 소비자단체 대표, 소비자관련 협회 회장 등 전문가들로 구성된 장학위원회에서 맡고 있다.

주운석 GS홈쇼핑 커뮤니케이션본부 상무는 “유능한 학생들이 꿈을 잃지 않고 소비자 전문가로 성장하길 바란다”며 “GS홈쇼핑은 소비자 권익 신장을 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

