교육대·국립대 사범대 중 10곳 선정

내년 10개교·22년 8개교 확대

[아시아경제 이현주 기자] 예비 교원의 원격교육 역량 강화를 위한 미래교육센터가 교육대학 및 국립대 사범대학에 설치된다.

교육부는 이 같은 내용을 담은 교원양성대학 원격교육 역량강화 사업 계획을 11일 발표했다.

미래교육센터는 원격수업 실습실, 콘텐츠 제작실 등 기반 시설을 포함해 이를 운영하는 데 필요한 지식과 경험을 쌓을 수 있는 환경이 제공된다.

3차 추가경정 예산에서 반영한 예산 33억원이 투입된다. 교대 및 국립대 사범대학을 대상으로 올해 10개 대학에 설치된다. 내년도 10개교, 2022년 8개교로 확대된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr