스파크플러스, 15번째 지점 '성수 2호점' 오픈

패션 플랫폼 '무신사' 입주, 성장 파트너로 시너지 기대

[아시아경제 김철현 기자] 공유오피스 기업 스파크플러스(대표 목진건)는 15번째 지점인 성수 2호점을 열었다고 11일 밝혔다. 성수 2호점은 스파크플러스가 지난해 1월 오픈한 성수점에 이어 두 번째로 선보이는 성수 지역 지점이다. 임대 면적 약 5600㎡ 규모로 지하 1층부터 지상 5층까지 총 6개층을 운영하며 900여명을 수용할 수 있다.

이번 성수 2호점은 성수동의 자유롭고 창의적인 분위기가 인테리어 콘셉트에 반영된 점이 특징이다. 화이트 컬러의 노출 천장 및 이와 대비되는 다채로운 색감의 공간, 메탈 소재 가구 등으로 밝고 세련된 분위기를 강조했다.

또한 전문 포토그래퍼의 컨설팅으로 설계된 촬영 스튜디오와 비대면 업무가 가능한 화상회의실이 제공된다. 1층 공용라운지 한쪽 벽 전면에는 전문 셰프와 영양사가 만든 프리미엄 식음료를 구매할 수 있는 무인 신선식품 스토어가 자리잡고 있다.

특히 성수 2호점에는 온라인 패션 플랫폼인 무신사 본사가 입주해 이목이 집중된다. 스파크플러스는 패션 이커머스 시장을 선도하는 무신사의 성장 파트너로서 최적화된 업무 환경을 구축하는 데 중점을 뒀다. 무신사가 사용하는 지하 1층과 지상 1, 4, 5층은 입주사의 필요에 따라 공간을 구성하는 스파크플러스의 '커스텀오피스 서비스'가 적용됐다. 무신사가 글로벌 브랜드 및 스트리트 패션 기업, 신진 디자이너 등과 협업이 많은 만큼 다양한 회의실과 전용 라운지 등을 마련했다.

목진건 스파크플러스 대표는 "성수 2호점은 탁월한 입지를 바탕으로 트렌디한 업무 공간과 서비스를 제공해 성수 지역에서 영향력을 확대하는 중요한 엔진 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

