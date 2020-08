삼성, 포춘 글로벌 500대 기업 19위…작년比 4단계 하락

삼성전자 19위·현대차 83위·SK 97위…美 월마트 1위

[아시아경제 이동우 기자] 미국의 유력 경제전문지 포춘이 선정하는 '글로벌 500대 기업'에서 삼성전자가 올해 19위로 전년 보다 4단계 순위가 하락했다.

11일 재계에 따르면 삼성전자는 지난해 매출 1977억달러(연결 재무제표 기준)로 500대 기업 중 19위에 랭크됐다. 포춘은 매년 매출액을 기준으로 글로벌 상위 500대 기업을 선정해 발표하고 있다.

삼성전자는 2013년 14위, 2014년부터 2016년까지는 13위의 유지했다. 2017년 2단계 하락해 15위, 2018년 12위로 역대 최고 순위를 기록한 바 있다.

포춘은 "삼성전자는 올해 매출이 11% 가까이 떨어졌고 수익이 절반 이상 감소했다"며 "이는 주로 메모리 칩 산업의 경기 침체로 인해 올해 목록에서 4 계단 하락했다"고 밝혔다.

국내 기업으로는 현대자동차가 84위로 전년(94위) 보다 10단계 상승했다. 이어 SK(97위), 포스코(184위), LG전자(207위) 등이 순위에 올랐다.

한편 올해 글로벌 500대 기업 1위는 지난해에 이어 미국 월마트가 차지했다. 중국 중국석유화공(시노펙)과 중국 국가전력망유한공사(State Grid)가 각각 2, 3위를 차지했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr