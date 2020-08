[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 진안 장승초등학교(교장 최금희)는 10일 진안군청 군수실에서 진안사랑장학재단(이사장 전춘성)에 후원금 1백만원을 전달하였다.

후원금은 장승초등학교 직원들과 학부모가 함께 마련하여 더 의미가 깊었다.

장승초등학교 최금희 교장은 “장승초를 비롯하여 우리지역 꿈나무 학생들의 인재양성을 위하여 함께 할 수 있음에 기쁘고, 이 후원금이 학생들을 위해 보람 있게 쓰이면 좋겠다”고 밝혔다.

전춘성 이사장은 “코로나19로 인한 경제위기 속에서도 최근 진안군에서는 장학기금 후원이 계속되고 있어 감사하다.”며 “많은분들께서 우리 학생들의 건강한 성장과 밝은 미래에 대하여 큰 관심에서 비롯되니 장차 우리 진안 발전을 이끌 미래 인재육성에 저 또한 최선을 다하겠다”는 의지를 전했다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr