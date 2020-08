세아베스틸, 2분기 영업익 188억…전년比 25.2% ↓

[아시아경제 황윤주 기자] 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 10,800 전일대비 450 등락률 +4.35% 거래량 282,135 전일가 10,350 2020.08.10 14:44 장중(20분지연) close 은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 188억원으로 전년 동기 대비 25.2% 감소했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출액은 5647억원으로 28.6% 줄었고, 당기순손실 6억원을 기록하며 적자전환했다.

세아베스틸 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹으로 인한 세계 경기 불황 및 수요 산업 업황 하락으로 지난해보다 실적이 감소했다"며 "작년 3분기 이후 원가 개선 및 세아차원특수강의 판매가격 방어로 영업이익이 점진적으로 개선되는 추세"라고 밝혔다.

실제 세아베스틸의 영업이익은 2019년 3분기 -4억원, 2019년 4분기 28억원, 2020년 1분기 108억원으로 증가세를 보이고 있다. 당기순손실의 경우 이연법인세 실현 가능성 검토에 따른 법인세비용계상으로 2분기에 당기순손실이 발생했지만 올해 상반기 누적 기준으로는 177억원의 흑자를 기록했다.

별도 기준 영업이익은 전년 동기 대비 30.6% 감소한 70억원이며, 매출액은 42.9% 쪼그라든 2769억원을 기록했다. 당기순이익은 314.1% 증가한 227억원을 기록했다.

별도 실적이 부진한 배경은 글로벌 완성차 기업의 생산 중단, 수출입 통제로 인한 물류 제한 등 전방 수요 산업이 위축됐기 때문이다. 이로 인해 특수강 판매 및 매출이 급감했다고 회사 측은 설명했다. 다만 대외 경기 악화로 전년동기 대비 이익 하락은 불가피했으나, 적극적인 롤마진 방어 및 원가 개선 노력으로 지난 3개 분기 적자 후 흑자 전환에 성공했다.

한편 세아창원특수강의 영업이익은 전년 동기 대비 51.8% 증가한 200억원을 기록했다. 매출액은 9.6% 감소한 2761억원, 당기순손실 251.7% 늘어난 153억원으로 집계됐다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr