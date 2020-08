경기아트센터, 14~15일 '애국찬가 페스티벌'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기아트센터가 광복 75주년을 맞아 대한민국 근현대사와 노래운동의 역사를 예술로 표현한 애국찬가 페스티벌 '동고동락'을 오는 14~15일 개최한다.

이번 페스티벌은 친일잔재 청산 운동의 역동적 힘을 모으고, 애국가에 은폐된 진실을 규명하고 잘못 알려진 사실을 바로잡기 위해 기획됐다.

메인 공연인 콘서트 '동고동락'은 독립운동, 민주주의 운동 등 대한민국 근현대사를 주제로 14~15일 오후 7시30분 경기아트센터 대극장에서 열린다.

1894년 동학혁명부터 2016년 촛불 혁명까지 흐름이 연대기적으로 구성됐다. 역사적인 순간에 함께 불러온 애국의 노래(愛國歌)에 담긴 사연과 의미 그리고 각 시대의 모습을 노래, 춤, 영상 등의 기법으로 전달한다.

또 1910년대 전후 국내외에 퍼진 도산 안창호 선생의 애국창가 운동, 애국가의 탄생과 변천 과정 그리고 민주화 여정에서 노래운동의 역사도 살펴본다.

경기아트센터는 페스티벌과 함께 야외극장과 대극장 로비, 주변 거리에는 다양한 부대행사와 공연을 진행한다.

경기아트센터는 이번 콘서트, 야외공연 및 전시ㆍ체험 행사에 사회적 거리두기를 적용한다. 또 콘서트 '동고동락'은 1인 2매 한정의 사전예약제로만 운영된다. 티켓은 페스티벌 공식 홈페이지(www.대한민국애국찬가페스티벌.kr) 게시판과 문자(010-3675-1518)를 통해 예약할 수 있다.

경기아트센터가 주최하는 이번 페스티벌은 2020 대한민국 애국찬가 페스티벌 추진위원회와 사단법인 경기민예총이 공동 주관한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr