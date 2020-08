네이버, 강원지역 중소기업 클라우드 환경 지원

NBP-강원혁신센터, 클라우드 기반 IT환경 구축

[아시아경제 이진규 기자] 네이버 비즈니스 플랫폼(NBP)은 강원창조경제혁신센터(강원혁신센터)와 함께 강원 지역의 중소기업·스타트업 성장을 위해 클라우드 기반의 IT 환경을 구축하고 스마트한 업무 환경을 조성한다고 10?일 밝혔다.

강원혁신센터에서 지원하고 있는 기업은 총 1400여 개로, 농어업과 헬스케어, 레저 등 다양한 산업에 포진해있다. 기업들 대부분이 온라인을 기반으로 한 모바일 커머스 서비스를 제공하고 있어 안정적이면서도 유연한 IT 환경에 대한 수요가 있었다.

강원혁신센터는 이러한 기업들이 클라우드를 기반으로 한 안정적인 플랫폼 위에서 서비스를 제공할 수 있도록 네이버 클라우드 플랫폼의 '그린하우스' 프로그램과 제휴를 맺었다. 그린하우스는 네이버 클라우드 플랫폼의 스타트업 지원 프로그램으로, 네이버 클라우드 플랫폼의 모든 상품을 이용할 수 있는 할인 크레딧을 지급하는 것을 비롯해 공동 마케팅과 교육 기회도 제공하고 있다.

예를 들어 환자의 질환을 자동으로 검진하는 인공지능(AI) 의료 솔루션을 제공하는 기업의 경우 질환 판독에 필요한 빅데이터를 클라우드 환경에서 안전하게 저장하고, 분석할 수 있다. 또 지역 특산품을 온라인에서 판매하는 업체는 촬영한 판매물품 사진이 고객들의 다양한 디바이스에 모두 최적화돼 잘 보여질 수 있도록 하는 것에도 클라우드 기반 서비스를 적용할 수 있다.

김태창 NBP 클라우드 비즈니스 총괄 전무는 "강원 지역의 성장 동력을 키울 수 있도록 고품질의 클라우드 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

