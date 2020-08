수도권 대규모 주택공급 대책 관련 태릉골프장 그린벨트 훼손 반대 집회가 9일 서울 롯데백화점 노원점 앞에서 열렸다. 집회 참석자들이 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.