화순군, 10일부터 개별 주택가격 열람·의견 접수

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 10일부터 ‘2020년 6월 1일 기준’ 개별 주택가격을 열람하고 의견을 접수한다고 9일 밝혔다.

열람 대상은 올해 1월 1일부터 5월 31일까지 주택 신·증축이나 용도변경, 부속 토지의 분할·합병 등이 이뤄진 단독주택 186호다.

주택소유자는 오는 10일부터 31일까지 군청 재무과와 읍·면행정복지센터에 비치된 열람부를 열람할 수 있다.

의견이 있는 주택 소유자는 군청 재무과와 읍·면행정복지센터에 비치된 의견서를 작성해 제출하면 된다.

의견이 제출된 주택은 한국감정원의 재검증, 화순군 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 결과를 의견 제출인에게 통지한다.

최종 결정된 주택가격은 내달 29일 결정·공시하며, 국세와 지방세 등 각종 조세의 부과 기준으로 활용된다.

군 관계자는 “주택 소유자의 의견 청취를 통해 적정하고 공정한 주택가격을 결정·공시할 계획이다”며 “열람 기간 안에 열람하고 적극적으로 의견을 제출해 주기 바란다”고 말했다.

