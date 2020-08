[부고] 배기은(효성그룹 전 부회장)씨 별세

[아시아경제 황윤주 기자] ▲ 배기은(효성그룹 전 부회장)씨 별세, 조영석씨 남편상, 배종서(화진데이크로 대표이사)·정선·민선씨 부친상, 홍기원씨 시부상, 박상범(재미)씨·서창희(법무법인 광장)씨 장인상 = 7일 오전 4시, 삼성서울병원 장례식장, 발인 10일 오전 7시, 장지 경기 고양시 해인사 미타원 ☎02-3410-3151

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr