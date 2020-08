소모임 금지 해제 2주만에…또 교회서 집단감염

[아시아경제 조현의 기자] 수도권 소규모 교회를 중심으로 잇단 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생하면서 방역당국이 긴장하고 있다.

정은경 중앙방역대책본부 본부장은 7일 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 "지난달 24일 교회 소모임 등 집합제한 행정 명령을 해제한 지 2주 만에 수도권에서 과거와 똑같은 유형의 집단감염이 발생하고 있다"며 우려를 표했다.

방역당국에 따르면 이날 낮 12시 기준 경기도 고양시 '기쁨153교회' 관련 확진자는 7명 더 늘어 총 15명이다. 이 교회에서는 보건 교사인 교회 교직자의 부인이 지난 4일 확진 판정을 받은 뒤 감염 사례가 이어지고 있다. 확진자 15명 가운데 첫 환자(지표환자)를 포함한 가족은 5명이고 나머지는 교인 3명, 직장 동료 6명, 지인 1명 등이다.

다른 교회에서도 집단감염이 확인됐다. 고양시 '반석교회'에선 지난 5일 지표환자가 확진 판정을 받은 뒤 조사를 받던 접촉자 18명 중 7명이 추가 확진됐다. 반석교회와 관련한 확진자는 총 8명이다. 추가 확진자 중 교인은 5명, 교인 가족과 지표 환자의 가족은 각 1명이다. 정 본부장은 "기쁨153교회와 마찬가지로 이곳 역시 예배 후에 교인끼리 같이 식사한 것으로 확인됐다"고 설명했다.

서울 강남구의 커피 전문점, 서초구 양재동의 식당 관련 감염 사례와 관련해서도 확진자가 추가됐다. 앞서 확진된 식당 운영자의 가족 1명이 추가로 확진돼 누적 확진자는 총 16명이다.

정 본부장은 "종교행사 중에는 마스크를 절대 벗으면 안 된다"며 "침방울로 감염 전파가 될 수 있는 단체식사, 성가대 활동 그리고 소모임은 하지 말아달라"고 요청했다.

