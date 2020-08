김태호 의원 산청군 재난안전대책본부 격려 방문

장마와 집중호우에 대한 대책 등 풍수해 관리 현황 보고



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 김태호 국회의원(경남 산청·함양·거창·합천)이 7일 산청군 재난안전대책본부를 찾아 현황을 청취하고 격려와 감사의 마음을 전했다.

이날 김 의원은 장기간 계속되는 장마와 집중호우에 대한 대책 등 풍수해 관리 현황에 대해 보고를 들었다.

이와 함께 아프리카돼지열병 등의 방역상황에 대해서도 청취하고 업무 담당자들을 격려했다.

김 의원은 “산청군은 오랜 기간 적극적인 치수 사업을 추진해 온 덕분에 이번 장마와 폭우에도 큰 피해 없이 상황을 관리할 수 있었다”며 “안전관리에 힘써 주신 여러 공무원분과 지역주민들께 깊이 감사드린다”고 말했다.

이재근 산청군수는 “우리 군은 주민들의 수해 걱정을 덜기 위해 하천 정비사업을 비롯해 재해위험지구, 상습침수피해 지역 개선사업 등을 지속해서 추진해 왔다”며 “앞으로도 지역민의 안전과 재산을 지키기 위한 국비 확보에 최선을 다하겠다. 국회의원께서도 많은 관심과 지원을 해주시길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr