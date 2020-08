학생창업 경진대회, 클라우드 펀딩으로 15.8억원 지원

[아시아경제 황준호 기자] 정부가 학생창업 증진을 위해 온라인 경진대회를 연다. 총 300팀이 클라우드 펀딩에 나서며 결과에 따라 올 10월 열리는 '도전! K-스타트업 2020' 본선에 진출해 총 상금 15억8000만원을 획득하기 위한 경쟁을 펼친다.

과학기술정보통신부와 교육부는 한국연구재단, 한국청년기업가정신재단과 함께 2020 학생 창업유망팀 300 온라인 경진대회를 개최한다고 9일 밝혔다. 이 대회는 학생들의 창업 역량을 강화하고 사업화 모델을 발굴하기 위해 마련됐다.

정부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 고려해 온라인으로 전환해 이번 대회를 연다. 오는 10일부터 211일까지 자금을 필요로 하는 기업(스타트업 등)이 웹이나 모바일 플랫폼 등을 통해 다수의 대중으로부터 자금을 모으는 방식인 모의 크라우드 펀딩으로 참가팀의 우열을 가린다.

이 대회에는 총 315팀이 참여한다. 과기정통부는 창업도전형 886팀, 창업교육형 116팀 중 각각 300팀과 15팀을 추렸다. 창업 도전형 300팀은 전국학생이 모두 참여 가능한 실전창업트랙 265팀과 대학원생이 참여하는 기술창업(실험실창업)트랙 35팀으로 선발됐다. 올해 새로 선발하는 창업 교육형에는 혁신적 아이디어를 가진 개인이 기초 창업교육을 받고 구성한 15개팀이 뽑혔다. 이 팀은 실제 창업까지 이어질 수 있도록 성장기회를 제공받는다.

정부는 크라우드 펀딩 투자 유치 결과와 예선 통과점수, 교육 참여점수를 합산해 상위 35개팀을 골라 오는 10월 개최할 '도전! K-스타트업 2020' 본선에 올린다. 이들은 부처별 예선을 통해 올라온 창업팀들과 총 상금 15억8000만원을 향한 경쟁을 치른다.

크라우드 펀딩 투자는 대국민평가단 1만명이 진행한다. 모의 크라우드 펀딩을 위해 개설된 누리집을 통해 가입하면 가상 투자자금(2000만 원)을 주는데, 이 돈 중 100만~500만원을 투자하면 된다. 투자 적중시 각종 상품을 받을 수 있다.

권석민 과기정통부 과학기술일자리혁신관은 "이번 대회를 통해 학교 창업에 대한 국민적 관심이 더욱 고조되기를 기대한다"며 "대학 등이 보유한 연구성과가 경제·사회적 가치로 환원될 수 있도록 적극 지원하겠다.”라고 밝혔으며,

김일수 교육부 직업교육정책관은 "이번 대회는 창의적인 생각의 가치가 국민들에게 인정받을 수 있는 기회인만큼, 혁신적인 기업가 정신을 갖춘 학생들이 자신의 꿈을 펼칠 수 있길 바란다"고 말했다.

