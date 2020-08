[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 북부소방서(서장 이원용)는 좁은 골목길에 설치된 ‘보이는 소화기’ 92개소에 대해 일제점검을 실시했다고 6일 밝혔다.

‘보이는 소화기’는 소방차의 신속한 출동이 어려운 주택밀집지역의 신속한 초기 화재 대응능력 향상을 위한 것이다.

좁은 골목길 전봇대 또는 벽면에 소화기를 시민들의 눈높이에 맞춰 설치해 누구나 쉽게 발견하고 사용할 수 있는 소화기다.

이번 일제점검을 통해 보이는 소화기 스티커 탈착·탈색을 확인하고 정비했으며 소화기 분실에 대해서는 보충했다. 이와 함께 주민들에게 관계자 소화기 사용법을 설명하기도 했다.

북부소방서 관계자는 “보이는 소화기는 위급상황 시 누구나 사용하도록 설치한 소화기다”며 “화재발생 시 적극 활용할 수 있도록 소화기 사용법 및 위치를 숙지해 주시기 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr