경찰, KBS라디오 생방송 현장 '곡괭이 난동' 40대 구속영장 신청

[아시아경제 유병돈 기자] 생방송 중인 KBS 라디오 스튜디오의 외벽 유리창을 곡괭이로 깨며 난동을 피운 40대에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

서울 영등포경찰서는 특수재물손괴 혐의를 받는 A(47)씨에 대해 구속영장을 신청했다고 6일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 3시 42분께 여의도 KBS 본관 앞 공개 라디오홀 스튜디오 외벽 유리창을 곡괭이로 깨며 KBS쿨FM(89.1㎒) '황정민의 뮤직쇼' 생방송을 방해한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사에서 A씨는 "휴대전화가 25년째 도청당하고 있는데 다들 말을 들어주지 않아 홧김에 그랬다"고 진술했다.

현장 체포 당시 A씨는 범행에 사용한 곡괭이 이외에도 가방에 가스총과 작은 곡괭이 2개를 더 소지하고 있었다.

이날 '황정민의 뮤직쇼'는 '보이는 라디오'로 실시간 중계됐고, 유리창이 깨지는 소리도 라디오 전파를 탔다. DJ를 맡은 황정민은 스튜디오를 떠났고, 게스트 김형규가 대신 방송을 마무리했다. A씨는 출동한 경찰과 KBS 직원들이 제압했다.

범행 과정에서 A씨가 손을 다쳐 현장에 출동한 119 구조대의 응급처치를 받았으나 추가로 다친 사람은 없는 것으로 조사됐다.

KBS는 사건에 대한 공식 입장을 내고 "주변 CCTV 화면을 제공하는 등 경찰 수사에 적극 협조할 예정"이라고 밝혔다.

