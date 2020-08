삼성바이오로직스, 4394억 원 규모 의약품 위탁생산 계약 체결

[아시아경제 강나훔 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 787,000 전일대비 52,000 등락률 +7.07% 거래량 491,882 전일가 735,000 2020.08.05 15:30 장마감 close 는 영국 제약사 GSK(GlaxoSmithKline Trading Services Limited)와 4393억7099만 원 규모 의약품 위탁 생산 계약을 체결했다고 5일 공시했다.

이는 회사 최근 매출액의 62.62%에 해당된다. 계약기간은 4월 9일부터 2022년 12월 31일까지다.

