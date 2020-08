구례군, 코로나19 극복 희망일자리사업 시작

코로나19로 인한 경제위기 대응 공공형 일자리 제공

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 코로나19로 인한 경제위기 상황에 대응하기 위해 ‘코로나19 극복 희망일자리사업’을 오는 6일부터 시행한다고 4일 밝혔다.

군은 1·2차 모집공고로 약 200여 명을 선발했고 오는 12일부터 19일까지 8일간 3차 모집공고를 통해 100여 명을 추가 선발할 계획이다.

희망일자리사업은 만18세 이상인 근로 능력이 있는 자를 대상으로 취업 취약계층, 코로나19로 실직·폐업 등을 경험한 자 등 지역경제 침체로 생계지원이 필요한 주민을 우선 뽑는다.

모집인원이 미달인 경우에 반복 참여자와 소득·자산 기준 초과자를 채용하는 등 기존 일자리 사업과는 다르게 선발요건을 완화해 근로자를 선발하고 있다.

2020년 최저시급 8590원을 적용해 주 5일, 1일 4시간 근무로 월 897000원 정도의 임금을 받으며, 약 4개월 동안 구례군 관내 및 구례 소재 초·중·고등학교에서 지역 환경정비 및 코로나19 대응 소독 활동 등의 공익사업을 추진할 예정이다.

군 관계자는 “이번 사업을 통해 코로나19로 인해 생계가 어려운 분들에게 희망을 안겨주는 사업이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

