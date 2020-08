울산 강남교육청, ‘직장에서 연 학부모 연수’ 인기

롯데비피화학 찾아가 직원대상 ‘자녀와의 소통법’ 강의

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산 강남교육지원청은 5일 롯데비피화학에서 ‘직장으로 찾아가는 학부모 연수’를 시행했다.

바쁜 직장생활로 시간을 낼 수 없는 직장인을 위해 강사가 직접 현장으로 찾아가 연수를 진행했다. 가족의 소중함, 아이의 자존감을 키우는 방법, 부모와 자녀가 편안하고 행복한 관계를 이루는 비결 등에 대한 강의로 직원들의 반응이 뜨거웠다.

사춘기 자녀를 둔 한 직원은 “어렸을 때는 말도 잘 듣고 착하던 아이가 언제부턴가 말수가 줄어 대화가 단절되고 있었는데 자녀의 마음을 읽고 소통하는 방법을 배우는 계기가 되었다”고 했다.

그는 “앞으로 자녀의 처지에서 생각하고 자녀에게 힘을 주는 말, 기다려주는 아버지가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

이번 연수에 참여한 노옥희 울산교육감은 “자녀와 함께하는 시간이 적은 직장인들에게 자녀의 마음을 이해하고 공감하는 방법을 알려주는 교육이 꼭 필요하다”며 “바쁜 직장인들을 위한 찾아가는 학부모연수가 더 활성화돼 학부모가 자녀 교육에 적극적으로 동참하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

