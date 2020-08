속보[아시아경제 허미담 기자] 4일(현지시간) 주요 외신에 따르면 미국의 코로나19 평균 사망자가 9일째 1천명을 넘어섰다고 밝혔다.

특히, 이날 일리노이주에서는 1천471명의 신규 확진자가 나오면서 2주째 일일 확진자 수가 1천명 이상 발생했다. 현재 일리노이주의 누적 확진자 수는 18만4천712명이다. 이러한 감염자의 증가는 몇 주 뒤 사망자 증가로 이어지고 있다.

이날 오후 미국의 코로나19 확진자 수는 476만8천83명, 사망자 수는 15만6천753명이다.

