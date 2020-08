[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 4일 오후 코로나19로 침체된 지역경기를 활성화하기 위해 영등포전통시장을 방문해 상인들의 애로사항을 청취했다.

채 구청장은 시장을 돌며 시장 상인들과 만나 대화를 나누며, 전통시장 활성화 대책마련에 최선 다할 것을 약속했다.

이 날, 중소기업중앙회와 중소기업사랑나눔재단은 영등포전통시장에서 시장상인들을 위해 삼계탕과 방역마스크를 전달, 시장물품을 구매해 영등포구내 복지관에 전달하는 행사를 개최했다.

