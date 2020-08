자기주도적 학습 습관 관리

[아시아경제 김대섭 기자] 웅진씽크빅은 체계적 화상관리로 자기주도적 학습 습관을 만드는 '웅진스마트올투게더' 서비스를 출시한다고 4일 밝혔다.

웅진스마트올투게더는 코로나19로 인한 교육 환경의 급격한 변화에 따라 개발됐다. 화상수업은 모둠학습, 자기주도학습, 일대일 코칭의 3단계 수업 커리큘럼으로 구성된다.

정규 교육과정을 이수한 웅진씽크빅 교사가 화상수업을 정기적으로 진행하며 학습 종료 후 학부모에게 학습 결과를 안내한다.

웅진씽크빅 관계자는 "웅진 스마트올은 13건의 에듀테크 및 인공지능 특허가 집약된 초등학생용 전과목 교육 서비스"라며 "체계적인 화상관리를 제공하는 스마트올투게더와 함께 실력도 키우고, 혼자서도 공부하는 습관을 길러보길 바란다"고 말했다.

