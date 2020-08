속보[아시아경제 김가연 기자] 전남도에 따르면 지난달 21일 우즈베키스탄에서 입국한 50대 남성 A씨는 인천국제공항으로 입국해 '음성' 판정을 받고 자가격리 중 중 1일 격리 해제를 앞두고 확진 판정을 받아 전남 39번째 확진자로 분류됐다고 3일 밝혔다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr