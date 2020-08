[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군 함평읍 성남1리 주민들이 코로나19 사태에 폭염과 집중호우까지 겹쳐 복구에 고군분투하고 있는 지역 공직자를 격려하기 위해 수박 46통을 전달했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr