[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 3일 오후 중랑천 인근 중화동 제2연육교와 중랑천 제방을 긴급 점검했다.

이번 현장 점검은 연일 이어지는 집중호우로 인한 피해를 예방하기 위해 마련됐다.

류경기 중랑구청장은 “집중호우로 인한 피해가 발생할 것을 대비해 침수 등 예상되는 문제를 철저히 예방하고 시설물 점검 등을 통해 피해가 발생 하지 않도록 만전을 기하고 있다”며 “구민 여러분께서도 현재 많은 비로 안전이 우려되는 만큼 안전관리에 각별히 신경 써 주기를 당부드린다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr