경복대, 후기 편입생 7일까지 모집…98명

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 오는 7일까지 2020학년도 후기 편입생을 모집한다. 모집 인원은 1학년 42명, 2학년 49명, 3학년 7명 등 총 98명이다.

모집 학과는 간호학과, 세무회계과, 호텔관광과, 준오헤어디자인과, 유아교육과, 치위생과, 의료미용과, 의료복지과 등 28개학과다.

간호학과는 간호학과 전공자만 지원할 수 있다. 나머지 학과는 전공에 상관없이 지원이 가능하다.

지원 자격은 1학년 2학기의 경우 전문대학 또는 4년제 대학 졸업(예정)자로 1학년 1학기 이상 과정을 수료해야 지원이 가능하다. 학점은행제 또는 시간제 등록으로 학점을 취득한 학생도 18학점이상 취득시 지원이 가능하다.

2학년 2학기 편입학은 전문대학 또는 4년제 대학 졸업(예정)자로 2학년 1학기 이상 과정을 수료해야 지원이 가능하다. 학점은행제 또는 시간제 등록으로 학점 취득자도 60학점 이상 취득시 지원이 가능하다.

3학년 2학기 편입학은 전문대학 또는 4년제 대학에서 3학년 1학기 이상 과정을 수료해야 지원이 가능하다. 학점은행제 또는 시간제 등록으로 학점 취득자도 100학점 이상 취득시 지원이 가능하다.

지원시 유의사항은 전문대학 출신자는 자퇴나 제적 후 1년(2개 학기)이 경과되어야 지원할 수 있다.

원서 접수는 진학어플라이(www.jinhakapply.com)를 통해 온라인 접수만 가능하다. 합격자는 오는 17일 경복대 입학안내 홈페이지 및 SMS를 통해 발표된다.

보다 자세한 사항은 대학 홈페이지 편입학 모집요강을 참조하면 된다.

경복대는 2017~2019년 수도권대학(졸업생 2000명 이상) 중 취업률 1위를 달성했다. 또 2018 교육부 대학기본역량진단평가에서 '자율개선대학'에 선정돼 교육역량이 매우 우수한 대학으로 평가받고 있다.

