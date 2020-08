"투아렉 최대 800만원 싸게 산다"…폭스바겐코리아, 고객 혜택 강화

[아시아경제 김지희 기자] 폭스바겐코리아가 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 3세대 신형 투아렉의 가격을 낮추고 보증 서비스를 확대해 고객 혜택을 강화한다.

폭스바겐코리아는 신형 투아렉 3.0 TDI 모델의 가격을 프리미엄 8390만원, 프레스티지 8990만원, R-Line 9790만원으로 조정한다고 3일 밝혔다. 여기에 이달부터 특별 금융 프로모션 혜택이 더해진다. 폭스바겐파이낸셜서비스의 금융상품을 활용할 경우 프리미엄 모델은 7200만원 대로 구입이 가능하며 여기에 트레이드 인 혜택(300만원)을 더하면 6900만원 대로 가격이 낮아진다. 상위 모델 역시 현재 가격 대비 프레스티지 8%, R-Line 7%의 혜택을 제공받을 수 있다.

아울러 모든 투아렉 3.0 TDI V6 고객에게는 파워트레인을 포함한 모든 보증 항목에 대해 5년 또는 15만㎞(선도래 기준)까지 무상보증을 제공하는 '범퍼-to-범퍼 5년 무상보증'이 새롭게 제공된다. 웰컴 서비스 및 키트, 폭스바겐 인증 블랙박스 장착 서비스도 포함됐다.

슈테판 크랍 아우디폭스바겐코리아 폭스바겐 부문 사장은 “폭스바겐은 수입차의 대중화를 통해 더욱 많은 고객들이 합리적인 가격으로 프리미엄한 가치를 누릴 수 있도록 노력해왔으며 이번 투아렉의 가격 재조정 및 특별 프로모션도 이 같은 전략의 일환"이라며 "이번 기회를 통해 폭스바겐 최신 기술의 집약체라 할 수 있는 플래그십 SUV 투아렉을 더 많은 고객들이 경험해보길 바란다"고 밝혔다.

한편 폭스바겐의 3세대 신형 투아렉은 폭스바겐 그룹이 자랑하는 대형 SUV 전용 MLB 에보 플랫폼을 채택했다. 또 경쟁 모델 대비 합리적인 가격에 대형 럭셔리 차종을 고려하는 고객들이 선호하는 에어 서스펜션, 사륜 조향 시스템 등 최첨단 사양을 탑재했다.

