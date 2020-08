광주 남구, 산단 기업유치·활성화 ‘원스톱 TF팀’ 본격 가동

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 관내에 조성 중인 신규 산업단지 2곳에 대한 기업 유치와 분양 활성화를 위해 9개 부서로 구성된 ‘원스톱 기업지원 TF팀’을 구성, 본격적인 운영에 들어간다고 3일 밝혔다.

원스톱 기업지원 TF팀은 기업 입주 지원과 투자기업을 대상으로 인·허가 및 컨설팅 등 신속한 행정 지원 서비스를 제공하기 위한 목적으로 꾸려졌다.

TF팀에는 총괄 부서인 대외협력관을 비롯해 건축과, 도시계획과, 환경생태과, 건설과, 지역경제순환과, 세무1·2과, 혁신정책과 등 9개 부서에서 근무하는 직원 27명이 참여한다.

남구는 사전 단계인 투자 상담부터 기업 유치 실행단계에서 필요한 건축 인·허가 접수 및 공사 착공 등에 대한 제반 서비스를 제공해 투자 기업의 애로 사항을 최소화 할 방침이다.

또 공장설립 후 운영상의 어려움이 없도록 하기 위해 기업과의 지속적인 피드백을 실시해 투자 제약요인을 발굴하고, 그에 따른 문제점 해소 방안도 제공할 계획이다.

이와 함께 투자 의향을 갖고 있는 기업들의 수요를 파악하고, 이들 기업을 대상으로 투자 규모에 따른 세제 혜택을 비롯해 기업 및 구직자간 일자리 매칭, 중소기업 대상 지원시책 등 분야별 컨설팅도 제공하기로 했다.

남구 관계자는 “기업 설립에 필요한 인·허가를 빠르게 이행하고, 기업 활동 애로사항 해소 창구를 일원화하는 등 기업들이 투자하기 좋은 환경을 조성하기 위해 TF팀을 구성하게 됐다”며 “기업 유치 등의 목표를 달성할 수 있도록 TF팀 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 대촌동 일원에 국가산업단지로 조성된 도시첨단산업단지에는 한국전기연구원 광주분원과 LS일렉트릭, 인셀㈜ 등의 기업과 연구소가 입주하며, 에너지산업융복합단지 종합지원센터와 레독스 흐름전지 인증센터 등이 들어설 예정이다.

