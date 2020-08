북한강 청평·의암·춘천댐 수문 개방…강원 중부 '호우경보'

[아시아경제 우수연 기자]강원 지역을 중심으로 호우 경보가 내려지면서 북한강 수계 댐도 일제히 수문을 열고 수위 조절에 나섰다. 이로 인해 한강 수위도 상승할 것으로 전망되며 주의가 요구된다.

한강 수력 본부는 지난달 29일부터 수문을 개방했던 팔당댐의 방류량을 계속해서 늘리고 있다. 팔당댐은 이날 오후 4시 10분부터 수문 10개를 열고 초당 1만t의 물을 방류했다.

이어 오후 6시를 기점으로 올해 처음 청평댐 수문 1개를 1.5m가량 열어 820t의 물을 하류로 흘려보낼 예정이다.

아울러 호우경보가 내려진 강원 영서 지역을 중심으로 상류 의암댐과 춘천댐도 올해 들어 처음으로 수문을 연다.

춘천댐은 오후 7시를 기해 1개 수문을 열고 초당 174t을, 의암댐도 수문 1개를 열어 초당 420t의 물을 방류할 예정이다.

현재 강원 남부산지, 양구·정선·홍천·인제평지, 횡성, 춘천, 화천, 철원, 원주, 영월 등에 호우경보가 내려져 있으며 강원 중북부 산지와 삼척·평창평지, 태백에는 호우 주의보가 발효 중이다.

