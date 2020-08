[아시아경제 우수연 기자]임성기 한미약품 회장(사진)이 2일 새벽 숙환으로 별세했다. 향년 80세.

1940년 경기도 김포에서 출생한 임 회장은 중앙대 약대를 졸업한 뒤 1967년 서울 동대문에서 '임성기 약국'을 열었다. 1973년 한미약품을 창업해 한국형 연구개발(R&D) 전략을 통한 제약강국 건설이라는 꿈을 품고 한국 바이오 산업에 일생을 헌신했다.

유족으로는 부인 송영숙 씨와 아들 임종윤·임종훈 씨, 딸 임주현 씨가 있다. 장례는 고인과 유족의 뜻에 따라 조용히 가족장으로 치른다. 빈소는 미정이며 확정되는 대로 공개될 예정이다. 발인은 오는 6일 오전이다.

유족 측은 조문과 조화는 정중히 사양한다는 뜻을 밝혔다.

