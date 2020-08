[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자, 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 이천지사 서여주휴게소(양평 및 마산방향)는 위생 전문 기업에 의뢰, 매월 위생점검과 함께 고객 접점 현장에서 1대 1 직원 위생교육을 실시하고 있다고 2일 밝혔다.

서여주휴게소는 지난 2016년부터 월별 점검 내용을 담은 'FS(Field Service)보고서'를 통해 위생관련 집중 점검 구역을 선정하는 한편 교육내용을 개선한 위생 매뉴얼을 매년 업그레이드하고 있다.

김진수 휴게소 소장은 "매월 점검 보고서 분석결과 미흡한 자동손세정기, 화장실 공간항균소독기 추가 설치 등 매년 위생 시스템을 개선시켜왔다"면서 "전문가 초빙교육 등을 통해 '위생이 최고의 서비스'라는 마인드로 위생안전관리에 만전을 기하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr