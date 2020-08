원희룡 "윤희숙 발언서 통합당 미래 봤다…품격·신뢰·헌신"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선주자인 원희룡 제주지사가 윤희숙 미래통합당 의원의 국회 연설에 대해 "미래통합당의 미래를 봤다"며 극찬했다.

원 지사는 2일 페이스북에서 "윤 의원은 (더불어)민주당도 인정했듯이 이념적으로 윽박지르지 않으면서 설득력 있는 논리와 감성으로 호소했다"며 이같이 말했다.

그는 "윤 의원은 빌미를 주지 않으려고 세종시 집도 팔았다"며 "우리가 정권을 다시 찾아오려면 윤 의원같이 품격·실력·헌신을 갖추면 된다"며 "실력으로 민주당을 압도하자"고 말했다.

윤 의원이 정부여당의 '임대차 3법'을 비판하며 국회에서 한 연설이 큰 화제를 얻으면서, 또 다른 야권 대선후보로 꼽히는 오세훈 전 서울시장도 앞서 페이스북에서 윤 의원의 연설을 극찬한 바 있다.

그는 지난달 31일 "설득력의 감동, 정책을 보는 눈, 말의 힘, 온몸으로 전해지는 진정성"이라며 "이런 분이 국토부장관을 하면 부동산 벌써 잡았다"며 "아직도 전정권 탓하는 무능 김현미 장관, 그런 김현미만 바라보는 속수무책 문 대통령, 보고 계신가"라고 지적했다.

'서울시장 후보감'으로 윤 의원을 언급하는 목소리도 나온다. 박수영 통합당 의원은 1일 페이스북에서 "박원순·오거돈 두 시장이 성추행으로 문제를 일으킨 만큼, 서울과 부산시장 후보를 여성으로 공천하면 어떨까"라며 "우리 통합당에 유능한 여성후보도 많던데"라며 조은희 서초구청장과 윤 의원, 이언주 전 의원과 김미애 통합당 의원 등을 꼽았다.

