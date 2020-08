[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 광주방향 강천산휴게소는 본격적인 바캉스 시즌을 맞아 소방서 화재안전조사를 실시했다고 1일 밝혔다.

광주방향 강천산휴게소에서는 지난 7월28일 인근 순천소방서 직원들이 소방관계법령에 규정된 시설관리 안전에 관한 전반적인 실태에 관한 불시 점검을 벌였다. 이곳 휴게소는 평소 순천소방서로부터 화재예방 모범 업체로 꼽히는 시설이다.

휴게소 관계자는 "비상구와 소방시설 근처에 장애물이 잠시라도 비치되지 않도록 하는 등 화재 안전에 만전을 기하고 있다"면서 "위생이나 안전에 대한 높아진 일반인들의 눈높이 이상으로 한치의 방심도 없도록 직원 교육과 시설 관리에 최선을 다하고 있다"고 전했다.

