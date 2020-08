'싹쓰리 열풍' 유재석, 8월 예능방송인 브랜드평판 1위

[아시아경제 박희은 인턴기자] MBC 예능 프로그램 '놀면뭐하니'를 통해 프로젝트 혼성그룹 '싹쓰리'를 이끌고 있는 방송인 유재석이 8월 예능인 브랜드평판 분석 결과 1위를 기록했다. 2위와 3위는 각각 박나래, 김신영 순이다.

한국기업평판연구소는 2020년 7월 1일부터 2020년 8월 1일까지의 예능인 50명의 브랜드 빅데이터 31,278,244개를 분석하여 소비자들의 예능 방송인 브랜드 참여량, 미디어량과 소비자의 참여와 소통량, 소셜에서의 대화량을 측정했다.

2020년 8월 예능방송인 브랜드평판 30위까지 순위는 유재석, 박나래, 김신영, 장도연, 송해, 안정환, 이영자, 조세호, 강호동, 팽현숙, 이수근, 김종국, 이상민, 이광수, 이효리, 송지효, 박명수, 김성주, 안영미, 김희철, 김숙, 이경규, 노홍철, 김종민, 양세형, 서장훈, 김구라, 유희열, 정형돈, 지상렬 순으로 분석됐다.

1위, 유재석 브랜드는 참여지수 737,753 미디어지수 435,303 소통지수 727,303 커뮤니티지수 796,048가 되면서 브랜드평판지수 2,696,408로 분석되었다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,999,732보다 34.84% 상승했다.

2위, 박나래 브랜드는 참여지수 312,584 미디어지수 240,966 소통지수 429,066 커뮤니티지수 398,495가 되면서 브랜드평판지수 1,381,111로 분석되었다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,572,172보다 12.15% 하락한 수치다.

3위, 김신영 브랜드는 참여지수 362,820 미디어지수 204,633 소통지수 233,452 커뮤니티지수 287,852가 되면서 브랜드평판지수 1,088,757로 분석되었다. 지난 7월 브랜드평판지수 534,806보다 103.58% 상승했다.

4위, 장도연 브랜드는 참여지수 352,013 미디어지수 276,814 소통지수 219,483 커뮤니티지수 211,307가 되면서 브랜드평판지수 1,059,617로 분석되었다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,066,253보다 0.62% 하락했다.

한국기업평판연구소 구창환 소장은 "예능 방송인 브랜드평판 2020년 8월 빅데이터 분석결과, 유재석 브랜드가 1위를 기록했다. 예능 방송인 카테고리 분석을 해보니 지난 7월 예능인 브랜드 빅데이터 31,405,228개와 비교하면 0.40% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드 소비 11.98% 상승, 브랜드 이슈 3.92% 하락, 브랜드 소통 9.25% 상승, 브랜드 확산 15.83% 하락했다"고 설명했다.

이어 "예능방송인 2020년 8월 브랜드평판 1위를 기록한 유재석 브랜드는 링크분석을 보면 '고생하다, 모델하다, 후원하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석은 '싹쓰리, 놀면뭐하니, 런닝맨'가 높게 분석됐다. 유재석 브랜드에 대한 긍부정비율 분석은 긍정비율 73.04%로 분석됐다"고 밝혔다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr