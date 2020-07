◇국장급 전보

▲문화재활용국장 이경훈

◇과장급 임용

▲문화재활용국 세계유산팀장 여성희

▲한국전통문화대학교 총무과장 이상협

◇과장급 전보

▲대변인 이재원

▲기획조정관실 기획재정담당관 정성조

▲국립무형유산원 조사연구기록과장 송민선

▲국립무형유산원 무형유산진흥과장 양진조

▲국립문화재연구소 자연문화재연구실장 송준호

▲코로나19 미래대응반장 조주성

