[아시아경제 김지희 기자] 서울시는 31일 오후 6시 기준 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 2명 추가 확인됐다고 밝혔다. 이에 따라 서울시의 누적 확진자수는 1602명으로 늘었다.

신규 확진자 2명의 감염경로는 아직 확인 중이다.

한편 이날 서울 자치구들은 당일 확진자 발생 사례를 공개하지 않았다. 이날 확진 사실이 공개된 송파 99번, 은평구 64번, 강동 49번은 모두 전날 확진된 사례가 늦게 발표된 경우다.

