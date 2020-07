장성군, 한국지방자치경쟁력지수 전국 군단위 ‘7위’

[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 한국공공자치연구원이 조사·발표한 2019년 한국지방자치경쟁력지수(KLCI)에서 전국 군단위 자치단체 가운데 7위를 차지했다고 31일 밝혔다.

전남도 내 군단위 지자체 가운데 유일하게 10위권에 들었다.

한국공공자치연구원은 2002년부터 전국의 226개 시·군·구를 대상으로 경쟁력을 분석해왔다.

이번 조사는 2019년도 6~9월까지의 지자체 통계연보와 관련부처 및 기관의 공식 통계자료를 토대로 했다.

분석은 경영자원(투입), 경영활동(운영), 경영성과(결과)의 3개 부분으로 나눠 진행됐다.

경영자원은 인적자원과 도시인프라, 산업기반의 3개 영역으로 분석됐으며 경영활동은 공공행정과 지방재정, 생활환경, 지역경제 등을 두루 살폈다.

또 경영성과는 인구활력과 보건복지, 교육문화, 공공안전, 지역사회, 경제활력 등을 기준으로 세부적으로 평가했다.

그 결과 장성군은 504점의 종합경쟁력 점수를 획득해 전국 82개 군단위 지자체 가운데 7위에 올랐다.

유두석 장성군수는 “옐로우시티 장성은 색채 마케팅 기법 등의 경영 마인드를 행정에 적극적으로 반영해왔으며, 민선7기 전반기 동안 군비 포함 877억여 원 규모 33개 공모사업에 선정되는 등 성공적으로 도시 경쟁력을 신장시켜왔다”며 “앞으로도 미래 지향적이고 생산적인 자치경영을 통해 새로운 장성을 구축하고, 군민의 행복을 추구해가겠다”고 말했다.

