"홈카페·홈시네마까지" 식음료업계, 휴가철 ‘홈캉스족’ 겨냥 마케팅 활발

‘홈카페’, ‘홈시네마’ 테마 이벤트부터 ‘홈캉스’ 제품 기획전까지



[아시아경제 최신혜 기자] 본격적인 휴가철이 다가왔지만 좀처럼 사그라들지 않는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 선뜻 여름휴가 계획을 세우지 못하는 사람들이 많다. 실제로 지난달 한 취업포털에서 직장인 866명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 올해 ‘여름휴가 계획이 있다’고 응답한 직장인은 전체 응답자의 26.8%에 그쳤으며, 희망하는 여름휴가 유형으로 ‘국내여행(27.3%)’에 이어 ‘집콕(20.3%)’이 꼽혔다.

이처럼 올해는 여름휴가를 특별한 계획 없이 집에서 보내려는 이른바 ‘홈캉스족’이 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 식음료업계는 이들을 사로잡기 위한 마케팅으로 분주한 모양새다. ‘홈카페’, ‘홈시네마’ 테마의 이벤트로 관련 아이템을 경품으로 증정하거나 ‘홈캉스’ 제품 기획전을 진행하는 등 소비자들이 집에서도 여행지 못지 않은 여름휴가를 즐길 수 있도록 도와주는 식음료업계의 마케팅 사례를 한데 모았다.

2일 관련 업계에 따르면 롯데네슬레코리아 네스카페 커피와 함께 시원한 홈카페를 즐길 수 있도록 ‘나만의 카페, 네스카페’ 이벤트를 실시한다. 먼저 다음달 20일까지 네스카페 공식 인스타그램 계정에서 ‘네스카페 수프리모’와 ‘네스카페 콜드브루’를 활용한 여름 레시피 챌린지를 진행한다. 네스카페가 두 달간 순차적으로 선보이는 ‘네스카페 수프리모’ 및 ‘네스카페 콜드브루’ 레시피를 따라 만들어 개인 인스타그램에 지정 해시태그(#나만의카페 #네스카페 #레시피명)와 함께 업로드하면 참여 가능하다.

추첨을 통해 마샬 액톤 스피커 화이트(1명), 드롱기 크레마(3명), 파리바게트 E쿠폰 1만원권(100명) 등 홈카페 아이템이 경품으로 주어진다. 이벤트 참여를 위한 네스카페 제품 2종은 해당 레시피 콘텐츠의 쇼핑태그를 통해 대폭 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

이와 함께 한층 더 고급스러운 여름 홈카페 감성을 즐길 수 있는 아이스볼 메이커 증정 이벤트도 동시 진행된다. 네스카페 샵을 비롯한 G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크 등 온라인 판매처(쿠팡 제외)에서 네스카페 커피 및 분말음료 제품을 구매하는 고객에게 아이스볼 메이커를 증정한다. 해당 제품은 ▲네스카페 수프리모 ▲네스카페 콜드브루 ▲네스카페 오리진스 ▲네스카페 크레마 ▲네스티 아이스티 등이며, 이벤트는 증정품 소진시까지 진행된다.

매일유업은 네이버 브랜드스토어에서 ‘썸머 홈캉스 여름템 싹쓰리 기획전’을 진행한다. 이번 기획전에서는 코로나19로 인해 늘어난 ‘홈캉스족’을 위한 가정 간편식과 무더위를 식혀줄 시원한 음료를 시중가 대비 최대 70% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 기획전에서 선보이는 제품은 매일유업 대표 커피 제품인 바리스타룰스, 셀렉스 스포츠 2종, 상하목장 슬로우키친 카레와 파스타 소스 각 3종, 썬업 과일주스 및 두유 등이다.

상하목장 슬로우키친 파스타 소스 3종을 구매하는 고객에게는 터키산 고급 파스타인 아르벨라 스파게티를, 바리스타룰스 컵커피를 구매하는 고객에게는 임영웅 포토카드를 증정한다. 해당 기획전은 준비한 행사 물량이 소진될 때까지 진행된다.

오비맥주는 최근의 ‘홈캉스’ 트렌드를 반영해 집에서 게임과 함께 필굿을 즐길 수 있는 ‘필굿잼박스’를 선보였다. ‘필굿잼박스’는 필굿 제품(500ml) 48캔과 트위스터 게임을 즐길 수 있는 게임 매트로 구성됐다. 게임 매트에 출력된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 별도 랜딩 페이지로 연결돼 트위스터 게임을 위한 룰렛을 돌릴 수 있다. 필굿을 대표하는 하늘색 바탕에 필굿의 시그니처 고래 캐릭터 ‘필구’가 새겨진 게임 매트는 스트레칭과 요가 등 홈트레이닝 용도로도 사용이 가능하다. ‘필굿잼박스’는 전국 홈플러스 창고형 매장을 통해 재고 소진 시까지 한정 판매된다.

코카-콜라는 오는 31일까지 ‘코카-콜라 한정판 굿즈’ 증정 이벤트를 진행한다. 이벤트는 코카-콜라의 모바일 애플리케이션 ‘코-크 플레이’ 앱에서 참여할 수 있다. 멀리 가지 않고도 반복되는 여름 일상을 특별한 순간으로 만들어 줄 ‘홈시네마’를 포함해 ‘피크닉’, ‘캠핑’ 등 총 3개 테마 중 하나를 선택해 앱에서 응모하면 참여 가능하며, 이벤트 기간 동안 매주 추첨을 통해 각 테마 별 150명(1등 50명, 2등 100명)씩 총 450명에게 코카-콜라가 특별히 제작한 한정판 굿즈를 증정한다. 특히 ‘홈시네마’ 테마 1등 경품으로는 빔프로젝터, 뱅앤올룹슨 블루투스 스피커, 샌드위치 메이커, 코카-콜라 쿠션 2종 등을 모두 증정해 ‘홈캉스족’의 눈길을 사로잡고 있다.

