이강덕 시장, 포항공항 '제주 취항' 첫날 원희룡 도지사와 현지 면담

진에어, 포항공항 김포·제주 노선 취항

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 31일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 지난 2월부터 운휴되고 있는 포항공항에서 이강덕 시장과 정해종 시의회 의장, 김병욱(포항남·울릉) 국회의원 등이 참석한 가운데 김포·제주 노선 취항식을 개최했다.

이번에 취항한 ㈜진에어 항공기는 B737-800(189석)으로, 운임은 예약일자 및 좌석등급에 따라 2만~9만원대다.

이강덕 시장은 이날 취항 첫 여객기로 제주도를 방문, 원희룡 제주도지사와 면담을 통해 공항이용 확대 및 활성화를 위한 대책을 논의했다. 이와 함께 ▲2차전지 배터리산업 등 친환경에너지 협력 ▲해양·문화관광산업 상호 교류 협력 ▲크루즈관광 활성화 ▲각종 민간부문 교류 활성화 등 상생협력 방안에 대한 의견을 나눴다.

이 시장은 "이번 진에어 취항을 통해 지역 주민들의 항공교통편이 획기적으로 개선되고, 포항에서 제주도와 수도권까지 일일 생활권 시대가 열려 보다 많은 관광객을 경북 동해안권으로 유치할 수 있을 것"이라고 큰 기대감을 나타냈다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr