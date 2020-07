아이소이 X 올리브영, 헉슬리 X 현대홈쇼핑

[컬처&라이프부 최정화 기자] 아이소이가 신상품 3초수분크림을 비롯해 여름 스킨케어 베스트셀러 제품을 올리브영 단독으로 할인행사를 진행한다. 헉슬리의 품절대란템인 '커버 쿠션 오운 애티튜드' 패키지가 다음 달 1일 현대홈쇼핑에서 단독 앵콜 방송된다.

아이소이, 썸머 스킨케어 행사 '올리브영' 단독

유해의심성분 없는 자연유래 기능성 화장품 브랜드 아이소이(isoi)가 여름철 스킨케어를 위한 제품들을 특별한 혜택에 만나볼 수 있는 행사를 8월 올리브영 단독으로 진행한다.

아이소이는 8월 1일부터 한 달 동안 3초수분크림 출시기념 한정기획세트 구매 시 동일 제품의 7일 체험 키트를 선착순으로 증정한다. 3초수분크림은 산뜻하고 촉촉한 타입의 수분크림으로, ‘즉각적 수분개선율 250.65% 상승’ 이라는 인체적용시험 결과를 통해 뛰어난 수분력을 입증받은 제품이다. 이뿐 아니라, 수분 공급 및 피부 진정에 탁월한 자연유래성분 마치현과 어성초, 티트리의 시너지 효과로 민감해진 피부 진정에도 도움을 준다.

동일 기간 운영되는 올리브영 매장 내 아이소이 프로모션 매대에서는 3초수분크림을 포함해, 무더위에 지친 피부를 위한 베스트 셀러 제품들을 특별한 가격에 선보인다. 특히 응급스팟은 2019 올리브영 어워즈 패치/국소케어 부문 수상 제품으로, 동서양의 자연유래성분이 피부 고민을 빠르게 진정시키는 데 도움을 주는 것으로 잘 알려져 있다. 이 외에도 겟잇뷰티 뷰라벨에서 2년 연속 1위를 차지한 응급토닉과 시트 마스크팩 등 인기 제품들을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

'품절대란템' 헉슬리 쿠션, 현대홈쇼핑 단독 앵콜 방송

컨템포러리 뷰티 브랜드 ‘헉슬리(Huxley)’의 ‘커버 쿠션 오운 애티튜드’ 패키지가 오는 8월 1일 현대홈쇼핑을 통해 4차 앵콜 방송을 진행한다.

지난 4월 22일 현대홈쇼핑에서 첫 선을 보임과 동시에 150% 초과 판매 등 폭발적인 주문량을 달성했던 ‘커버 쿠션 오운 애티튜드’ 는 일반적인 하이 커버 제품의 건조함과 쉽게 무너지는 수분 베이스의 단점을 완벽하게 보완해 주는 신개념 쿠션으로, 수분 보유력이 뛰어난 ‘선인장 시드 오일’을 최적의 비율로 배합해 피부 속은 촉촉하게, 피부 표면은 보송하게 마무리해주는 주는 것이 특징이다. 더불어, 유분을 조절해주는 다공성 구상파우더가 함유되어 피부 화장이 무너지기 쉬운 여름 시즌 24시간 동안 다크닝 없이 처음의 피부 표현을 유지시켜준다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr