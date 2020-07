<농촌진흥청>

◇고위공무원 승진

▶국립농업과학원 농산물안전성부장 서효원

◇과장급 승진·전보

▶국립농업과학원 농업공학부 에너지환경공학과장 이상규 ▶대변인 성제훈 ▶국립농업과학원 농업공학부 스마트팜개발과장 강금춘

