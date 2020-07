NH농협은행, 기업여신심사도 비대면…화상회의시스템 도입

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 신속한 여신 상담 및 지원을 위해 기업여신심사에 다자간 화상회의시스템을 도입했다고 31일 밝혔다.

본점-고객-영업점 간의 화상회의를 통해 대면 심사가 불가능할시 대응이 가능해졌다. 긴급을 요하는 여신심사 업무에도 큰 도움이 될 것이라는 게 NH농협은행측 설명이다.

실제로 NH농협은행은 전날 경남지역의 중소기업 여신심사에서 기업체와 본점을 연결하는 화상회의를 통해 자금지원을 신속히 결정했다. 손병환 은행장도 화상회의에 참여해 코로나19로 어려움을 겪는 기업의 애로사항을 청취하고 맞춤형 금융지원을 약속하는 등 비대면 경영 활동을 펼쳤다.

손 은행장은 “우수한 기술력을 보유했음에도 코로나19로 인해 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인에게 실질적인 지원이 될 수 있도록 언택트 여신지원 프로그램을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

