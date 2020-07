[아시아경제 박소연 기자] LG화학은 31일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "3분기 자동차 전지 사업부 매출이 2분기 대비 25% 정도 확대될 것으로 보고 있다"며 "연간으로는 대략 13조원 수준의 매출을 예상한다"고 밝혔다.

