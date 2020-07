[아시아경제 김봉주 인턴기자] 싹쓰리 유재석과 비가 제시의 컴백을 축하했다.

제시는 30일 자신의 인스타그램에 "#nununanachallenge #jessi #제시 #유재석 #비 #rain #유두래곤 #비룡"이라는 해시태그와 함께 영상 하나를 올렸다.

영상에서 유재석과 비는 제시와 함께 신곡 '눈누난나' 퍼포먼스를 펼쳤다.

제시는 이날 오후 신곡 ‘눈누난나’를 발표했는데, 특히 이효리가 뮤직비디오에 출연하는 등 제시를 지원했다. 이에 이효리가 속한 싹쓰리 멤버 유재석과 비도 제시의 '눈누난나' 챌린지에 동참한 걸로 보인다.

한편 싹쓰리는 이날 생방송으로 진행된 엠넷 '엠카운트다운'에 출연해 시청자들을 만났다. 싹쓰리는 데뷔와 함께 1위를 차지했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr