클린뷰티: 슬기로운 방역생활[라이킷]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 피할 수 없으면 조금 즐겨보는 것도 좋다.

기약 없는 포스트 코로나 시대를 살고 있는 우리에게 지금 필요한 것은 나와 내 주변을 지키는 생활 속 방역이다. 이제 마스크 착용과 손소독, 생활용품 살균은 좀 불편하고 귀찮긴 해도 못 지킬 것도 없는 데일리 필수템이 됐다. 피할 수 없으면 불편한 것은 최대한 편리한 것을 찾으면 되고, 귀찮다면 스타일 아이템으로 멋지게 활용하면 된다.

한 가지 예로 마스크 착용을 통해 긍정을 찾아낸 이들도 많다. A 씨는 자신이 없어 미뤄왔던 '노파데'에 도전해 '미니멀라이프'를 실천하고 있고, 사계절 비염으로 고생하던 B 씨는 알레르기성 비염이 완화됐다. C 씨는 이전처럼 메이크업을 하지 않아 출근 전 여유로운 아침을 가져서 행복하고, D 씨는 지하철 속 악취로부터 해방돼서 대중교통 이용이 그리 괴롭지 않다고 한다. 이처럼 최악을 피해 최선을 찾아가는 이들의 슬기로운 방역생활을 들여다본다.

'핸드' 클린라이프

코로나 19가 지속되면서 일상 속 필수템이 된 살균소독 아이템들이 진화하고 있다. 더욱이 미니멀한 디자인에 스타일까지 더해진다면 저절로 손이 갈 수 밖에. 미니츠 '핸드 세니타이저'는 미스트 타입이라 끈적이지 않아, 살균과 동시에 뽀송하고 매끈한 핸드클린이 가능하다. 여기에 마치 손에 향수를 뿌리듯 취향에 맞는 향을 골라 쓸 수 있다. 상쾌한 레몬향(프레시 에프터 레인), 은은한 라벤더향(소프트 젠틀 브리즈), 싱그런 피톤치드향(그린 윈드 포레스트), 달콤한 수박향(프루티 써니 데이) 등 총 4가지 향. 미니츠 '핸드 세니타이저' 30ml

'구강' 클린라이프

손은 수시로 닦고 살균하면서, 호흡기와 더 가까운 구강용품 살균에는 오히려 소홀한 편이다. KIFA(한국원적외선협회) 시험결과에 따르면 칫솔모 1㎟ 당 약 500만 마리의 세균이 검출됐다. 젖은 칫솔은 세균이 번식하기 더 좋은 환경이다. 세균이 득실대는 칫솔로 양치한다고 생각해 보자. 생각만 해도 끔찍하지 않은가. 살균하지 않은 칫솔은 충치나 치주염을 유발할 가능성이 높다. 특히 개인 위생이 철저해야 하는 요즘, 미니멀한 클리드 'UV 칫솔살균기'로 칫솔을 뽀송하게 관리해 보자. 콤팩트한 사이즈라 자리를 많이 차지하지 않고, 사용법도 간단하다. 칫솔을 홈에 끼우고 닫으면 저절로 램프가 들어오면서 작동된다. 30분 충전하면 약 한 달간 사용할 수 있어 케이블 프리로 자유롭게 이동하면 된다. 색상은 화이트, 핑크, 블루 3컬러. 클리드 'UV LED 칫솔살균기'

'세탁' 클린라이프

기능성 의류는 전용 세제로 관리하면 보다 오랜 기간 최상의 기능을 유지할 수 있다. 뉴욕 프리미엄 페브릭 케어 브랜드 런드레스의 '스포츠 디터전트'는 스포츠 웨어 전용 세제로 수영복, 요가복, 싸이클웨어, 런닝웨어 등 땀과 분비물로 오염된 운동복을 안전하게 세척한다. 고가의 프리미엄 패딩 등을 관리하기에도 탁월하다. 천연 에센셜 오일을 블렌딩해 기분 좋은 향을 안전하게 즐길 수 있다. 런드레스는 모든 제품을 식물성 원료와 재활용 용기로 만드는 에코 브랜드이다. 런드레스 '스포츠 디터전트' 475ml

'렌즈' 클린라이프

하루 중 가장 많이 손을 타는 물건 중 하나는 휴대전화일 것. 얼룩덜룩 알 수 없는 이물질로 오염된 휴대전화 액정이 말끔해졌다. 내친김에 렌즈란 렌즈는 다 찾아 닦아보기로 했다. 안경, 선글라스, 탁상거울, 노트북, 카메라 렌즈, 쿠션 거울 등. 물기 자국이 남지 않아 더욱 신박한 아이템이다. 티백처럼 개별 포장돼 필요한 만큼 휴대할 수 있고, 책상 위에 올려 놓고 꺼내 쓰기도 편하다. 산뜻한 페퍼민트 향을 넣어 마무리까지 상쾌하다. 비포핸드 '멀티 렌즈클리너 소독/항균 티슈' 80wipes

'베딩' 클린라이프

요즘 같이 긴 장마로 인해 이불 빨래하기가 쉽지 않다면 베딩 스프레이를 뿌려 주면 된다. 디노보 '굿베딩 스프레이'는 항균 뿐만 아니라 항균, 탈취 기능까지 갖췄다. 여기에 숙면에 도움을 주는 로즈마리, 라벤더, 베르가못, 캐모마일 등의 추출물이 첨개돼 쾌적한 수면 환경을 제공한다. 취침하기 1시간 전에 침구류에 분사해 주면 된다. 디노보 '굿베딩 스프레이' 500ml

'스타일' 클린라이프

물만 넣으면 초음파 세척이 가능한 초간편 기기가 있다. 안경, 액세서리(반지, 목걸이, 귀걸이, 시계줄 등), 뷰티기기(뷰러, 손톱깍이, 압출기, 메이크업 브러쉬 등), 위생용품(칫솔, 면도기 등) 까지 세척이 가능하다. 프롬비 '클린아이 초음파세척기'는 40kHz의 강력한 초음파로 생기는 버블이 보이지 않는 미세한 틈새에 낀 오염물질까지 말끔하게 제거한다. 버튼 하나만 누르면 세척이 시작되고, 5분 후 자동으로 꺼져 간단하고 안전하게 사용할 수 있다. 프롬비 '클린아이 초음파세척기'

