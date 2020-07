전남도교육청 ‘학교운동부 지도자 역량강화 연수’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 27일부터 내달 6일까지 본청 체육교육센터에서 전남 도내 학교운동부 지도자 80명을 대상으로 ‘학교운동부 지도자 역량강화 연수’를 실시한다고 이날 밝혔다.

이번 지도자 연수는 최근 사회문제가 되고 있는 고 최숙현 선수의 비극과 나주 소프트볼 운동부 성추행 사건 등을 거울삼아 전남의 운동부에서 유사한 일이 발생하지 않도록 선수 폭력 예방 및 학생 선수 인권 보호, 지도자 역량 강화를 위해 마련했다.

연수는 공통 및 선택 과목으로 6개 강좌를 운영하며, 참가 지도자가 1개 과목을 선택해 4일 간 28시간 집중 연수하는 방식으로 이뤄진다. 또 공통 2과목은 학생 선수 인권보호, 학교 (성)폭력·아동학대 예방이 채택됐고, 선택 4과목은 ▲지도자 역량개발 ▲운동생리학 ▲스포츠심리학 ▲학생선수 영양학을 개설했다.

강사는 서강대학교 정용철 교수가 학생 선수 (성)폭력 예방과 학생 인권 보호 과목을 강의하며, 조선대학교 김민철 교수 외 5명은 지도자 전문 역량 강화 프로그램을 강의한다.

김선치 체육건강예술과장은 “코로나19 사태에도 불구하고 학교 운동부 지도에 최선을 다하고 있는 지도자들에게 경의를 표한다”며 “이번 연수를 통해 인권 감수성과 언어·신체 폭력에 대한 민감성을 향상해 폭력 없는 운동부를 만드는 데 솔선수범하자”고 강조했다.

